МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. "Большая четверка" мобильных операторов — "Мегафон", "Билайн", Tele2 и МТС — после новогодних праздников фиксирует рост трафика новостных ресурсов на 9-13%, рассказали РИА Новости в пресс-службах компаний. Эксперт предсказал, на сколько вырастут тарифы на мобильную связь

При этом эксперт отмечает, что трафик сейчас растет не столь активно, как в марте и апреле прошлого года.

В марте прошлого года мобильные операторы сообщили, что зафиксировали кратный рост трафика новостных ресурсов. Эксперты связывали такой рост с интересом пользователей к информационной повестке, связанной с СВО.

"Начиная с 9 января интерес к новостям стабильно растет: на текущий момент средний дневной трафик вырос на 43% по сравнению с показателями ноября", — сообщили в пресс-службе МТС. При этом там отметили, что в период новогодних праздников активность пользователей на новостных ресурсах сократилась на 10%.

Подобную тенденцию зафиксировали и в Tele2. "В январе после снижения интереса в декабре наблюдаем рост на уровне 10% в целом по всем новостным сайтам", — отметили в пресс-службе компании. Там уточнили, что самыми популярными ресурсами у абонентов являются РИА Новости, "Московский Комсомолец" и "Регнум": на них заходят порядка 80% читателей новостей.

В "Мегафоне" рассказали, что в период новогодних праздников минимальный трафик на новостных ресурсах был 31 декабря и 7 января — на 19% и 13% ниже, чем 30 декабря. "После этого до конца праздников наблюдалось снижение, а 9 января трафик на 26% превысил показатели 30 декабря", — добавили в пресс-службе оператора.

"Согласно данным исследовательского сервиса "Билайн.аналитика", трафик на веб-сайты ведущих информационных медиаресурсов в сети "Билайн" с 20 декабря 2022 года вырос в среднем почти на 13%", — сообщили в свою очередь в "Билайне".

"Тенденция связана с тем, что люди активнее интересуются происходящим", — прокомментировал ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Вместе с тем сейчас трафик растет не так активно, как в марте и апреле 2022 года, добавил эксперт.