МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Тарифы домашнего интернета в России по итогам года вырастут на 8-15%, причина — ускорение инфляции и нарушение логистических цепочек при поставке необходимого для сетей телекоммуникационного оборудования, такое мнение высказал РИА Новости руководитель направления технологического консалтинга Центра компетенций НТИ по большим данным МГУ Дмитрий Архипов.

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По словам эксперта, "рост инфляции и нарушение логистических цепочек при поставке оборудования в первую очередь влияют на рост тарифов на домашний интернет". Кроме того, он считает, что логистические проблемы могут не только сказаться на ценовой политике, но и привести к ухудшению качества предоставляемых услуг.

"С учетом текущих тенденций можно утверждать, что рост цен на услуги домашнего интернета продолжится в 2023 году и составит в среднем от 8 до 15%. На это будет влиять сохраняющаяся инфляция (5,5%, прогноз ЦБ) выше целевых значений ЦБ (4% таргет по инфляции ЦБ) и продолжение перестройки логистических цепочек операторов", — отметил Архипов.

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Эксперт подчеркнул, что программа по устранению цифрового неравенства в России "постоянно сталкивается с новыми вызовами", ключевой из них — увеличение стоимости услуг широкополосного доступа (ШПД) к интернету.

По данным ВШЭ, которые приводит Архипов, на 2022 год в России к ШПД было подключено более 84% домохозяйств — около 120-125 миллионов человек. "Москва же является одним из лидеров по плотности подключения ШПД, в городе, по экспертным оценкам и данным операторов связи, ШПД имеют более 95% абонентов", — пояснил эксперт.

В Москве лидерами рынка услуг ШПД являются "Ростелеком" (провайдер "ОнЛайм"), МТС (провайдер МГТС),  "Эр-Телеком" ("Акадо") и "Вымпелком" (бренд "Билайн").