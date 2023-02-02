МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Тарифы домашнего интернета в России по итогам года вырастут на 8-15%, причина — ускорение инфляции и нарушение логистических цепочек при поставке необходимого для сетей телекоммуникационного оборудования, такое мнение высказал РИА Новости руководитель направления технологического консалтинга Центра компетенций НТИ по большим данным МГУ Дмитрий Архипов. Перечислены пять неочевидных функций в телеграм

По словам эксперта, "рост инфляции и нарушение логистических цепочек при поставке оборудования в первую очередь влияют на рост тарифов на домашний интернет". Кроме того, он считает, что логистические проблемы могут не только сказаться на ценовой политике, но и привести к ухудшению качества предоставляемых услуг.

"С учетом текущих тенденций можно утверждать, что рост цен на услуги домашнего интернета продолжится в 2023 году и составит в среднем от 8 до 15%. На это будет влиять сохраняющаяся инфляция (5,5%, прогноз ЦБ) выше целевых значений ЦБ (4% таргет по инфляции ЦБ) и продолжение перестройки логистических цепочек операторов", — отметил Архипов. "Яндекс" планирует внедрить в свои сервисы новую нейросеть

Эксперт подчеркнул, что программа по устранению цифрового неравенства в России "постоянно сталкивается с новыми вызовами", ключевой из них — увеличение стоимости услуг широкополосного доступа (ШПД) к интернету.

По данным ВШЭ, которые приводит Архипов, на 2022 год в России к ШПД было подключено более 84% домохозяйств — около 120-125 миллионов человек. "Москва же является одним из лидеров по плотности подключения ШПД, в городе, по экспертным оценкам и данным операторов связи, ШПД имеют более 95% абонентов", — пояснил эксперт.

В Москве лидерами рынка услуг ШПД являются "Ростелеком" (провайдер "ОнЛайм"), МТС (провайдер МГТС), "Эр-Телеком" ("Акадо") и "Вымпелком" (бренд "Билайн").