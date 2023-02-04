Операторы связи будут взаимодействовать с органами власти по новым правилам
Правительство одобрило порядок взаимодействия между операторами связи и органами власти
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МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Правительство России одобрило законопроект, который должен систематизировать порядок взаимодействия между операторами связи и органами государственной власти, а также местного самоуправления, сообщается на сайте правительства.
"Решение правительства: одобрить проект федерального закона "О внесении изменения в статью 6 Федерального закона "О связи" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", — говорится в сообщении.
Законопроект должен решить вопрос использования закрепленного за участниками недвижимого имущества при размещении на них сетей связи на равноправных условиях.
https://1prime.ru/telecom/20230204/839692496.html
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