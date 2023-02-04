МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Правительство России одобрило законопроект, который должен систематизировать порядок взаимодействия между операторами связи и органами государственной власти, а также местного самоуправления, сообщается на сайте правительства. Названо самое удобное стекло для смартфона

"Решение правительства: одобрить проект федерального закона "О внесении изменения в статью 6 Федерального закона "О связи" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", — говорится в сообщении.

Законопроект должен решить вопрос использования закрепленного за участниками недвижимого имущества при размещении на них сетей связи на равноправных условиях.