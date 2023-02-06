МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Власти Турции отказалось от предложения американского бизнесмена Илона Маска передать стране спутниковые системы связи Starlink для оказания помощи после землетрясения, сообщило агентство Bloomberg. В центральной части Турции зафиксировали новые землетрясения

Ранее Маск написал в Twitter, что его компания SpaceX готова отправить эти системы, как только будет получено разрешение от турецкого правительства.

По данным Bloomberg, турецкий чиновник на условиях анонимности поблагодарил Маска, но сказал, что у Турции достаточно спутниковых мощностей. Он добавил, что в стране есть базовые станции, работающие от аккумуляторов, однако в некоторые районы электричество не может поступать.

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04.17 в провинции Кахраманмараш на юге Турции. По последним данным, в Турции погибли 912 человек, пострадали 5385. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте.