МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Минцифры России дано поручение создать единого оператора мобильной связи, который будет покрывать территории четырех новых регионов, в настоящий момент тарифы на связь в субъектах на уровне общероссийских, заявил РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Минцифры поддержало проект об упрощении доступа провайдеров в дома

"Минцифры дано поручение создать единого оператора мобильной связи, который будет покрывать территории четырех новых субъектов", — сказал Чернышенко.

По его словам, задача правительства – обеспечить проживающих на новых территориях граждан качественными услугами связи на уровне общероссийских стандартов.

"В настоящий момент организована работа по мониторингу качества мобильной связи, сбору обратной связи от жителей. Тарифы в настоящий момент на уровне общероссийских", — отметил вице-премьер.

Также вице-премьер отметил, что правительство России работает над восстановлением и развитием сетей связи в новых регионах, в рамках этой программы Минцифры поручено до марта 2024 года построить более 1,5 тысячи базовых станций сотовой связи.

"Сейчас мы решаем задачу по восстановлению и развитию сетей связи в новых регионах, для этого привлекаем как местные, так и федеральные компании. Минцифры до марта следующего года поручено построить более 1,5 тысячи базовых станций в новых субъектах".

По его словам, также идет работа над интеграцией отраслей связи и IT "в российское правовое поле". Вице-премьер подчеркнул, что операторы смогут воспользоваться всеми имеющимися мерами поддержки. Это снижение платы за спектр, мораторий на проверки и лицензионные требования по LTE, снижение ставки налога на имущество, земельного налога, арендной платы по договорам аренды государственного и муниципального имущества для объектов связи.

"Таким образом будет стимулирован рост цифровой отрасли и инвестиционной активности новых территорий", — пояснил вице-премьер.

Минцифры в конце декабря прошлого года сообщало, что в Херсонской и Запорожской областях продолжат работу операторы "МирТелеком" и "+7Телеком", в ДНР работает "Республиканский оператор связи" (бренд "Феникс"), а в ЛНР — "Мобильные коммуникационные системы" (бренд "Лугаком"). Замглавы Минцифры Дмитрий Ким в середине января сообщил РИА Новости — ведомство полагает, что мобильные операторы "МирТелеком" и "+7Телеком" выйдут на рынок ДНР.