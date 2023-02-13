МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Более четверти россиян впервые признались своему партнеру в любви по телефону, при этом выражение своих чувств с помощью гаджетов присутствует у многих пар и в длительных отношениях, говорится в исследовании сервиса аренды пауэрбанков "Бери заряд!", которое есть в распоряжении у РИА Новости. Сомнолог раскрыла, почему нельзя спать рядом со смартфоном

"В исследовании приняли участие более 3 тысяч пользователей мобильных телефонов, и более 25% респондентов ответили, что признались в любви своей девушке или юноше по телефону звонком или сообщением в мессенджере", — отмечает сервис.

При этом более трети россиян сообщили, что, уже имея крепкие отношения, продолжают посылать друг другу сообщения о любви не реже двух раз в день, а больше 45% в течение дня постоянно шлют смайлики с сердечками и поцелуями.

"Больше 40% влюбленных пар говорят друг с другом по телефону не более 1,5-2 часов в день и начинают скучать, если "половинки" нет на связи больше часа", — добавляется в исследовании. Также более четверти ответивших делятся друг с другом паролями от своих мобильных, так как у них нет друг от друга никаких тайн.

Однако по формальным признакам влюбленные менее романтичны. Так, 50% россиян сохраняют свою "половинку" в телефоне по имени и фамилии, 20% как любимый/любимая или муж/жена, ещё 20% использует прозвище, которое известно только самой паре, и только 10% использует ласковые наименования, такие как "котик", "зайка", "малыш".

По словам психотерапевта телемедицинского сервиса "Доктис" Елены Бурделовой, молодым людям иногда проще сказать о своей любви в виде текстового сообщения, особенно стеснительным, тем, кто не уверен во взаимности и в реакции партнера. "Общаясь через мессенджеры, мы чувствуем себя более защищёнными, в большей безопасности, поэтому в сообщении проще и признаться, и пережить возможный отказ", — заявила она.