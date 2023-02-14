МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Крупнейший российский сотовый ритейлер "Связной" намерен обратиться в арбитражный суд Москвы с заявлением о своем банкротстве, следует из сообщения ритейлера на Федресурсе. Суд в Москве начал банкротство российской "дочки" Oracle

"В связи с появлением у общества с ограниченной ответственностью "Сеть Связной"… признаков банкротства… заявитель намерен обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании общества с ограниченной ответственностью "Сеть Связной" банкротом", — говорится в сообщении.

Сумма задолженности ООО "Сеть Связной" перед кредиторами не сообщается. Днем ранее сообщение о намерении требовать банкротства ритейлера опубликовал индивидуальный предприниматель Петр Колотилин. Сообщение о планах подать на банкротство публикуется не менее чем за 15 дней до обращения в суд и действует в течение месяца.

Арбитражный суд Москвы в январе взыскал со "Связного" чуть более 5 миллиардов рублей в пользу ООО "Мерлион", крупного российского дистрибьютора на рынке IT, бытовой техники, канцелярских товаров и офисной мебели.

В декабре прошлого года этот же суд утвердил мировое соглашение "Связного" с Альфа-банком, по условиям которого ритейлер обязался выплатить банку более 6,7 миллиарда рублей долга с процентами до конца 2025 года. Также в декабре суд взыскал со "Связного" около 839 миллионов рублей по иску ПАО "Вымпел-Коммуникации".

"Связной" (объединяет магазины под брендами "Связной" и "Евросеть") — крупнейшая розничная сеть в сегменте высоких технологий и крупнейший онлайн-продавец смартфонов в России. Сеть компании по состоянию на начало 2021 года насчитывала 5 тысяч магазинов в 1,3 тысячи населенных пунктов России.