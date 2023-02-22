МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Российские сотовые операторы "Мегафон", "Билайн" и Tele2 увеличили пропускную способность в каналах связи с Telegram и с сервисами VK, благодаря чему пользователи могут быстрее загружать контент, рассказали РИА Новости в пресс-службах операторов. WhatsApp обзаведется новой функцией

"Специалисты "Мегафона" увеличили пропускную способность в Telegram на 40%, до 1400 гигабит в секунду", — рассказали в "Мегафоне". Там отметили, что мессенджер на протяжении последних 11 месяцев остается самым популярным сервисом мгновенных сообщений. "Расширение каналов для пропуска трафика призвано обеспечить абонентов высоким качеством работы при растущих нагрузках в мессенджере", — пояснили в пресс-службе оператора.

Кроме того, "Мегафон" расширил количество подключений к узлам связи и дата‑центрам VK в Москве, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Иркутске и Хабаровске. В результате пропускная способность в онлайн-сервисах увеличилась на 45%. Благодаря чему пользователи смогут быстрее скачивать и загружать файлы, вести прямые трансляции и играть в онлайн-игры с минимальными задержками.

В пресс-службе "Билайна" добавили, что в январе этого года специалисты оператора расширили пропускную способность стыков с Telegram на 400 Гбит/с. Таким образом, общая пропускная способность стыков с мессенджером в настоящий момент составляет 900 Гбит/с. Пропускная способность с сервисами VK была увеличена оператором в октябре прошлого года до более чем 2 Тбит/с. Россиян предупредили о новой уловке мошенников, связанной с ChatGPT

В пресс-службе Tele2 рассказали, что за прошлый год емкость прямых стыков с VK и "Одноклассниками" увеличена на 50% — сейчас она составляет более 1 Тбит/с. Соединение с Telegram для сети обеспечивает "Ростелеком", который регулярно и с запасом расширяет емкость исходя из динамики использования ресурсов.

"Операторы видят возросшую активность абонентов в сторону мессенджера Telegram и VK. По большей части увеличение пропускной способности больше необходимо для VK, так как там есть видео, из-за чего скоростные характеристики наиболее важны. Благодаря этому пользователи смогут быстрее загружать свои клипы и просматривать видео", — рассказал РИА Новости гендиректор информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков.

Он отметил, что технический предел увеличения пропускной способности всегда существует, однако "предоставлять максимально характеристики изначально смысла нет, поэтому операторы смотрят на интерес к сервисам".