ВАШИНГТОН, 24 фев — ПРАЙМ. Власти США хотят, чтобы больше коммерческих компаний предоставляли спутниковый интернет на Украине, не только Starlink Илона Маска, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан. 

Белый дом в Вашингтоне

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Маск давал понять, что может свернуть свою работу на Украине полностью, если с ним не расплатятся, или ограничить функционал спутниковых терминалов, чтобы не провоцировать эскалацию конфликта.

"Необходимо, чтобы было доступно больше вариантов. Но нам следует отдать должное Starlink, который является критическим элементом в обороне Украины", — сказал Салливан в эфире телеканала CNN.

Глава Агентства международного развития (USAID) Саманта Пауэр подчеркнула, что Маск работает на Украине в рамках частно-государственного партнерства.