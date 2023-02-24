ВАШИНГТОН, 24 фев — ПРАЙМ. Власти США хотят, чтобы больше коммерческих компаний предоставляли спутниковый интернет на Украине, не только Starlink Илона Маска, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан. США выделят Украине новую военную помощь на два миллиарда долларов

Маск давал понять, что может свернуть свою работу на Украине полностью, если с ним не расплатятся, или ограничить функционал спутниковых терминалов, чтобы не провоцировать эскалацию конфликта.

"Необходимо, чтобы было доступно больше вариантов. Но нам следует отдать должное Starlink, который является критическим элементом в обороне Украины", — сказал Салливан в эфире телеканала CNN.

Глава Агентства международного развития (USAID) Саманта Пауэр подчеркнула, что Маск работает на Украине в рамках частно-государственного партнерства.