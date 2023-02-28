МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Белый дом в понедельник дал американским государственным учреждениям 30 дней на удаление с правительственных устройств приложения TikTok, передает агентство Рейтер со ссылкой на распространенный в США документ. Еврокомиссия запретила использовать TikTok на корпоративных мобильных

Ранее сенат США утвердил законопроект, запрещающий устанавливать TikTok на электронных устройствах федерального правительства. Представители социальной сети называли запрет TikTok в американских штатах необоснованным и политически мотивированным.

Кроме того, в распространенном документе говорится, что в течение 90 дней учреждения в США также должны изучить вопрос использования TikTok поставщиками IT-услуг в рамках контрактов.

По данным телеканала CNN, более половины американских штатов уже запретили использование TikTok на государственных устройствах из соображений госбезопасности. Ряд штатов, помимо TikTok, запретили и другие приложения, связанные с Китаем, включая WeChat и AliPay.

В 2020 году администрация Дональда Трампа предпринимала попытку запрета в США китайских социальных платформ TikTok и WeChat с целью защиты личных данных американцев. Власти КНР и сами компании отрицали обвинения в неправомерном использовании данных пользователей. После того как запрет был оспорен в суде, администрация Байдена не стала продолжать борьбу за реализацию инициативы предшественников.