МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Роскомнадзор с 1 марта будет рассматривать уведомления операторов персональных данных об их намерении передавать данные за границу и в случае необходимости принимать решения о запрете или ограничении такой передачи, говорится в сообщении ведомства. Российские банкиры попросят не запрещать им работать через Telegram

"С 1 марта 2023 года вступит в силу новый порядок информирования Роскомнадзора о трансграничной передаче данных. Роскомнадзор будет рассматривать уведомления операторов и по итогам рассмотрения ведомство будет вправе принять решение о запрете или ограничении передачи персональных данных в другие страны. До истечения 10 рабочих дней после подачи такого уведомления запрещено будет передавать данные в страны, не обеспечивающие адекватный уровень защиты прав субъектов персональных данных", — говорится на сайте Роскомнадзора.

В ведомстве отметили, что операторам, подавшим уведомление о трансграничной передаче до 1 марта, не надо будет подавать новое уведомление после этой даты, до тех пор, пока в их деятельности не произойдут изменения, которые предполагают создание новых трансграничных потоков данных (в новые страны или для новых целей).

В конце сентября Роскомнадзор утвердил перечень иностранных государств, обеспечивающих адекватную защиту прав субъектов персональных данных. Перечень включает в себя 89 государств. Среди них есть страны, являющиеся стороной Конвенции Совета Европы о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных, и страны, не являющиеся сторонами Конвенции, но чьи нормы права и принимаемые меры соответствуют ее положениям.

Условиями включения государства в перечень является наличие комплексного нормативного правового акта, регулирующего сферу персональных данных, наличие в стране уполномоченного органа по защите прав субъектов ПД и системы санкций, предусмотренных за нарушение требований законодательства в этой области.