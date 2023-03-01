МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Скорость мобильного интернета в регионах России, за исключением Москвы, в феврале этого года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого, снизилась в среднем на 7 процентов — до 18,3 мегабит в секунду, пишут "Известия" со ссылкой на отчет TelecomDaily. Спрос на смартфоны в России вырос в начале 2023 года

Как отмечают авторы исследования, расчеты базируются на результатах "десятков тысяч замеров", проведенных клиентами сервиса "Мегабитус" — фирменного приложения компании. При этом в столице доступ ускорился на 32 процента — до 34,7 мегабит в секунду, говорится в отчете.

TelecomDaily связывает эту динамику с дефицитом сетевого оборудования, поставки которого в Россию прекратились весной прошлого года, а также с тем, что операторы стремятся устанавливать новые базовые станции в первую очередь в крупных городах.

"Именно там самый большой спрос на их услуги. Кроме того, любые сложности со связью в Москве или Петербурге могут стать для оператора источником серьезных имиджевых проблем. И, напротив, никто не заметит, если в отдаленном райцентре скорость снизится на 20–30 процентов", — объяснил генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков.

В свою очередь, представители сотовых операторов утверждают, что скорость мобильного интернета в 2022 – начале 2023 года не снижалась или даже росла.

По словам Кускова, если сравнивать показатели в Москве и по всей России, не разделяя, то падения действительно не видно — но если рассматривать столицу и остальные субъекты по отдельности, то получается, что при росте скорости в крупнейшем городе за его пределами она снижается.

Источник, знакомый с менеджерами нескольких организаций, пояснил, что проблема снижения скорости интернет-доступа актуальна не только для российских операторов — с ней сталкивается большинство компаний по всему миру, а в России ситуацию усугубляет отсутствие поставок оборудования.

По его словам, связисты в плане строительства новых сетей не успевают за ростом потребления трафика. Проблему могло бы решить выделение новых частот и расширение парка базовых станций, однако это невозможно без дополнительных инвестиций, которые будут сопровождаться увеличением тарифов, отметил собеседник, добавив, что государство вряд ли допустит повышение цен на мобильную связь.