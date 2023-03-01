МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Средняя скорость мобильного интернета в Москве в феврале выросла на 32% в сравнении с февралем прошлого года, а в остальных регионах России — упала на 7%, говорится в исследовании информационно-аналитического агентства TelecomDaily. Названы мессенджеры, попавшие под новые нормы закона о защите информации

"С начала 2023 года TelecomDaily фиксирует быстрый отрыв в скоростях мобильного интернета между Москвой и другими российскими регионами. В частности, в феврале 2023 года средняя скорость мобильного интернета в столице составила 34,7Мбит/с (рост на 32% год к году). В остальных регионах она, наоборот, снизилась на 7% — до 18,3 Мбит/с. Все данные – это результаты десятков тысяч замеров, произведенных пользователями сервиса "Мегабитус", — говорится в исследовании.

С одной стороны, причина роста скоростей в столице кроется в сокращении мобильного интернет-трафика. Впервые в истории на фоне блокировок иностранных интернет-ресурсов его объемы в России прекратили рост, отметил генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков, чьи слова приводятся в исследовании.

"Но есть и второй фактор, который можно назвать тревожным. В условиях дефицита сетевого оборудования усилия операторов сегодня сконцентрированы на развитии сетевой инфраструктуры крупнейших российских городов, поскольку именно там находится наибольший спрос. Кроме того, любые сложности со связью в Москве или Питере могут стать для компании-провайдера источником серьезных имиджевых проблем. И напротив, никто не заметит, если в отдаленном райцентре скорость интернета снизится на 20-30%", — отмечает Кусков.

Частично, по мнению экспертов TelecomDaily, остановить падение скоростей в регионах смог бы рефарминг частот 900 МГц (перевод частотного диапазона, используемого в сетях предыдущих поколений, под стандарт LTE), однако он также требует закупки и установки нового сетевого оборудования.