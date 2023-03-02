МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Компания МТС намерена постепенно отключать сети мобильной связи 3G после 2025 года по мере отказа абонентов от устаревших телефонов без поддержки 4G (LTE), новые частоты передадут под сети связи 4G, говорится в сообщении оператора. "Эксперт РА" повысило кредитный рейтинг МТС-банка

Рефарминг — использование частотного диапазона предыдущего поколения мобильной связи для новых стандартов.

"Компания МТС намерена постепенно отключать сети мобильной связи 3G (UMTS) после 2025 года по мере отказа абонентов от устаревших телефонов 3G без поддержки 4G (LTE). Высвобождаемые 3G частоты в диапазоне 2100 МГц оператор переводит для использования в современном стандарте LTE", — говорится в сообщении оператора.

Компания отмечает, что к настоящему моменту развернула сети LTE 2100 МГц в 33 регионах России, а до конца 2023 года планирует провести основные работы по рефармингу 3G еще как минимум в 14 регионах, включая завершение данного процесса в большинстве локаций Москвы. МТС приобрела компанию для развития рекламных технологий

"В ряде этих регионов рефарминг проведен практически полностью. Так, в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Владимирской, Костромской и Тульской областях в стандарт LTE 2100 МГц переведены более 96%, в Орловской и Ивановской областях – порядка 90% всех базовых станций 3G. В Москве и столичной области LTE 2100 МГц запущен на более чем 62% базовых станций, ранее работавших в 3G", — добавили в компании.

Отмечается, что в результате увеличения частотного ресурса LTE за счет использования частот 2100 МГц скорость мобильного интернета у абонентов МТС увеличилась в среднем до 30%, а емкость самих сетей — на 28%.

В начале июля другой мобильный оператор "Билайн" сообщил, что к сентябрю завершит перевод частот 2100 МГц из 3G в LTE, при этом 3G все же будет поддерживаться, но в очень небольшом объеме — на частоте 900 МГц. В январе "Мегафон" также сообщил, что на треть увеличил скорость мобильного интернета в 24 регионах за счет перевода частот, задействованных в сетях связи 2G и 3G, в современный стандарт LTE.