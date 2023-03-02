ДУШАНБЕ, 2 мар — ПРАЙМ. Минцифры надеется запустить собственные пилотные проекты по 5G в российских городах миллионниках в 2025 году, заявил глава ведомства максут Шадаев. Минцифры прорабатывает границы штрафа за утечку персональных данных

"Мы же запустили в пробном режиме несколько сетей на зарубежном оборудовании, плюс у нас сейчас операторы связи подписали форвардные контракты на поставку базовых станций с российскими производителями, там есть план поставки 5G базовых станций", — сказал он.

По словам Шадаева, пилотные проекты на отечественных станциях начнутся в 2025 году.

Кроме того, министр выразил надежду, что в 2023 году в новых регионах создадут единый оператор мобильной связи.

Помимо этого, Шадаев заявил, что "дочка" "Мегафона" принимает участие в создании электронного правительства в Таджикистане, в том числе с использованием российских решений.

В ходе визита в Душанбе глава Минцифры также обсудил масштабирование работы сервиса "Яндекс Такси" и другие проекты интернет-компаний.

Шадаев также отметил трудность дискуссию по законопроекту об оборотных штрафах за утечку персональных данных из-за сложностей с механизмами по компенсации ущерба пострадавшим.

В середине января президент России Владимир Путин поручил кабмину рассмотреть вопрос об установлении оборотных штрафов в отношении компаний, допускающих утечку персональных данных. Срок исполнения – 1 июля 2023 года; ответственный — премьер-министр Михаил Мишустин. Тогда в Минцифры отмечали, что законопроект об оборотных штрафах находится в проработке, рассматриваются все поступившие предложения.

Минцифры в конце прошлого года предлагало при первом нарушении назначать штраф, соразмерный объему попавших в сеть данных, а при повторном — оборотный. Сейчас максимальный штраф для бизнеса за утечку данных составляет 500 тысяч рублей. Также предлагалось ввести норму, по которой одним из ключевых факторов, смягчающих оборотный штраф для компании, допустившей утечку персональных данных, являлась бы досудебная компенсация ущерба минимум двум третям пострадавших граждан.