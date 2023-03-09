МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Смартфоны к 2030 году смогут взять на себя больше функций, скорость мобильной связи увеличится в 4,5 раза, а полностью зарядить гаджет можно будет за 15 минут, рассказал заместитель руководителя Центра компетенций НТИ на базе Сколтеха по технологиям беспроводной связи и интернета вещей Александр Сиволобов. Минцифры хочет запустить пилоты по 5G в 2025 году

"Ближайшим и наиболее очевидным изменением станет дальнейшее развитие технологий…. Устройство будет оснащено возможностями 4G, 5G и 6G (со скоростями до 10 гигабит в секунду и выше), а спутниковая мобильная связь ускорится в 4,5 раза, до 100 мегабит в секунду и выше. Это позволит пользователям быть активной частью цифровой экосистемы, где бы они ни находились", — сказал Сиволобов.

Кроме того, пользователи в будущем от смартфонов могут ожидать водонепроницаемость и пылезащиту, большие экраны с Ultra HD разрешением, воспроизведение видео и аудио с более высоким качеством и увеличенное время автономной работы.

"Кафе и рестораны, аэропорты и автобусные остановки, вагоны метро и такси – во всех этих местах будут беспроводные зарядные поверхности для тех, кто забыл "заправить" свой смартфон дома. Для зарядки хватит и 15 минут, так что, возможно, смартфоны городских жителей будут все тоньше и тоньше", — считает эксперт.

По словам эксперта, большим потенциалом обладают телемедицинские технологии. Так, через 10 лет смартфоны могут быть оснащены передовыми технологиями мониторинга здоровья, способными отслеживать такие жизненно важные показатели, как пульс, кровяное давление, частота и характер дыхания, температура тела и уровень сахара в крови.