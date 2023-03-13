"МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Крымский оператор связи "Миранда-медиа" начнет работать в Донецкой Народной Республике (ДНР) до 1 мая, в будущем компания может стать единым оператором новых российских субъектов, сообщили РИА Новости в Минцифры России. IT-специалист назвал условия, при которых умрет ваш аккаунт в WhatsApp

В феврале вице-премьер России Дмитрий Чернышенко говорил РИА Новости, что ведомству поручили создать единого оператора мобильной связи, который будет покрывать территории четырех новых регионов, в настоящий момент тарифы на связь в субъектах на уровне общероссийских. В начале марта глава Минцифры Максут Шадаев выражал надежду, что единый оператор будет создан в 2023 году.

"Миранда-медиа" готовит инфраструктуру для начала работы в ДНР. Оператор должен приступить к работе в регионе до 1 мая 2023 года. …У "Миранды-медиа" есть положительный опыт работы в Крыму и наработки в новых регионах. Компания может стать единым оператором новых российских регионов", — следует из сообщения министерства.

Там отметили, что на данный момент основная задача "Миранды-медиа" – сформировать альтернативный магистральный трафик, который исключит монополию на рынке связи в ДНР.

Минцифры в конце декабря прошлого года сообщало, что в Херсонской и Запорожской областях продолжат работу операторы "МирТелеком" и "+7Телеком", в ДНР работает "Республиканский оператор связи" (бренд "Феникс"), а в ЛНР — "Мобильные коммуникационные системы" (бренд "Лугаком"). Минцифры полагает, что "МирТелеком" и "+7Телеком" выйдут и на рынок ДНР, говорил в середине января замглавы ведомства Дмитрий Ким.