ХАРАРЕ, 17 мар — ПРАЙМ. Зимбабве рассчитывает на партнерство с "Роскосмосом" по спутниковым технологиям, которые можно применять для телекоммуникаций, спутникового интернета и геологоразведки, заявил в интервью РИА Новости министр высшего образования, инноваций, науки и развития технологий Амон Мурвира.

Ранее спикер правящей партии Зимбабве ZANU-PF Кристофер Мутсвангва заявил РИА Новости, что Хараре надеется сотрудничать с Россией в науке и технологиях, в том числе в освоении космоса.

"Мы рассчитываем укрепить наши отношения с "Роскосмосом", потому что это одно из главных космических агентств в мире, с огромным опытом. Мы рассчитываем, что наши отношения приведут к запуску множества спутников и развитию телекоммуникаций, спутникового интернета", — сказал он.

Мурвира отметил, что спутниковые технологии также можно использовать в целях геологоразведки, составления карт природных ресурсов.

"Мы верим, что использование космических технологий в мирных целях позволит Зимбабве выйти на новый технологический уровень", — добавил министр.

Ранее представители "Роскосмоса" и Мурвира договорились сотрудничать в вопросе создания и запуска малых космических аппаратов.