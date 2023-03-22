МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. "Билайн" 13 марта получил патент на использование сокращенной версии логотипа компании, на котором изображена прописная буква "б" с точкой, следует из данных реестра Роспатента. WhatsApp получит огромный пакет обновлений

"Это альтернативный логотип компании — прописная буква "б" с точкой, используем его с прошлого года. Впервые "б." появилась в качестве иконки тестовой сборки нашего мобильного приложения, а наши клиенты могли увидеть ее на мерче билайна", — сообщили РИА Новости в "Билайне".

В компании отметили, что регистрация лого в Роспатенте — обычная юридическая практика, "в отношении этого уникального элемента нашей идентичности не делали никаких исключений и пошли по стандартному пути регистрации, который завершили 13 марта", — добавили в операторе.