МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Российский мобильный оператор Tele2 оптимизирует работу действующей инфраструктуры за счет увеличения высоты подвеса антенн, это позволяет увеличить качество сети без необходимости строительства новых объектов, сообщили РИА Новости в операторе. Глава "Ростелекома" рассказал о сроках использования бренда Tele2

"Tele2 оптимизировал работу действующей инфраструктуры за счет увеличения высоты подвеса антенн в среднем на 16 метров. Сейчас проект охватывает более 1000 инфраструктурных объектов. Технические специалисты Tele2 определили локации с потенциалом для расширения покрытия: двукратное увеличение высоты подвеса помогло повысить пропускную способность и работоспособность сети. Это позволяет сократить капитальные затраты и улучшить качество мобильного интернета для клиентов не за счет строительства новых объектов, а достижения наибольшей эффективности на действующей инфраструктуре", — сообщили в операторе.

Отмечается, что после оптимизации трафик, обрабатываемый базовой станцией, вырос в среднем на 47%.

"Он (проект — ред.) охватывает 61 регион России и пока включает 1020 позиций – технические специалисты постоянно анализируют работу сети, и список объектов может дополняться. Сейчас компания реализовала проект почти на треть – инженеры перенесли оборудование на 320 объектах. При оптимизации сети Tele2 сфокусируется на Москве и области (250 инфраструктурных объектов по итогам года), на Байкале и Дальнем Востоке (149), на Урале (121) и Сибири (113)", — добавили в компании.

В апреле 2022 года производители телеком-оборудования финская Nokia и шведская Ericsson заявили о приостановке своей деятельности в России. В августе в СМИ появилась информация, что компании покинут страну до конца года.