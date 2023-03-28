На Украине перестали работать терминалы Starlink, пишет "Страна.ua"
"Страна.ua": некоторые терминалы спутниковой связи Starlink перестали работать на Украине
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МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Некоторые терминалы спутниковой сети Starlink прекратили работу на территории Украины, сообщило издание "Страна.ua".
По данным СМИ, в стране выросло число случаев блокировки интернета Starlink для пользователей, включая волонтеров, военных и предпринимателей, десятки тысяч объектов оказались под угрозой.
Основатель группы "Народный Starlink" Владимир Степанец отметил, что Украина приобретает аппараты через посредников, которые позже от него отказываются, а оператор прекращает обслуживание.
"Много терминалов перестало работать с сообщением "No active account". При попытке обратиться к технической поддержке Space X владельцы таких терминалов получают ответы о признаках мошеннических действий", — добавил он. Слова Степанца приводит "Страна.ua".
https://1prime.ru/telecom/20230328/840216990.html
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