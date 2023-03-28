МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Некоторые терминалы спутниковой сети Starlink прекратили работу на территории Украины, сообщило издание "Страна.ua". Зимбабве рассчитывает на партнерство с Россией по спутниковым технологиям

По данным СМИ, в стране выросло число случаев блокировки интернета Starlink для пользователей, включая волонтеров, военных и предпринимателей, десятки тысяч объектов оказались под угрозой.

Основатель группы "Народный Starlink" Владимир Степанец отметил, что Украина приобретает аппараты через посредников, которые позже от него отказываются, а оператор прекращает обслуживание.

"Много терминалов перестало работать с сообщением "No active account". При попытке обратиться к технической поддержке Space X владельцы таких терминалов получают ответы о признаках мошеннических действий", — добавил он. Слова Степанца приводит "Страна.ua".