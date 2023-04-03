МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Минцифры совместно с операторами связи и производителями телекоммуникационного оборудования обсуждает запуск новых мер поддержки индустрии, пишет "Коммерсант". Россия отменит международный роуминг c тремя странами

По данным издания, ожидается, что пакет мер войдет в "Стратегию развития отрасли связи до 2035 года". Собеседник, знакомый с ходом обсуждения документа, говорит, что операторы просят правительство разработать механизм, который ускорит получение разрешений на строительство инфраструктуры, а также в будущем либо субсидировать закупку отечественных базовых станций, которых, впрочем, пока еще не существует, либо ввести дополнительные налоговые льготы при их эксплуатации.

В 2021 году часть мер поддержки, которые просят операторы, были приняты и утверждены в отдельной "дорожной карте" в рамках второго пакета мер поддержки IT-отрасли, уточняет один из источников.

По его словам, "карту" разработали, подписали и утвердили, но фактически ни один из механизмов так и не заработал. Операторы решили напомнить Минцифры о ее существовании, дополнив новыми идеями.

В АНО "Цифровая экономика" подчеркнули, что ведут "большую совместную работу по направлению модернизации нормативной базы".

По данным собеседника, близкого к разработке стратегии, единственная новая мера поддержки, на которую готовы пойти регуляторы, это льготы при выделении частотного диапазона. "С оборудованием все просто: зарубежного больше нет, по крайней мере официально, и российское придется купить в любом случае, причем не очевидно, что оно будет настолько дороже, что хоть как-то повлияет на операторский бизнес", — отметил он.