РИМ, 3 апр — ПРАЙМ. Итальянское Управление по охране конкуренции и рынка оштрафовало четыре ведущих оператора телефонной связи за нарушение условия расторжения контрактов их клиентов, говорится в заявлении регулятора. В Италии заявили о "невыносимом" росте стоимости жизни

"Проверки ведомства позволили установить неправомерное поведение четырех телефонных операторов в управлении завершения контрактов абонентов фиксированной и мобильной связи, в том числе в случае перехода к другому оператору", — говорится в коммюнике.

В таких случаях зафиксированы факты двойного выставления счетов клиентам даже после их ухода. Подобная практика, отмечает Antitrust, связана c "техническими несоответствиями между системами управления каждой компании, каждая из которых не предприняла эффективных механизмов контроля и своевременного вмешательства".

Общая сумма штрафа составила 1 миллион евро, под него подпали компании Vodafone, Wind, Telecom (TIM) и виртуальный оператор Fastweb.

У этих четырех компаний есть 90 дней на информирование антимонопольного органа о прекращении такой практики, заключает ведомство.