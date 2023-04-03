Итальянская антимонопольная служба оштрафовала ведущих сотовых операторов
Итальянская антимонопольная служба оштрафовала сотовых операторов Vodafone, Wind, TIM
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РИМ, 3 апр — ПРАЙМ. Итальянское Управление по охране конкуренции и рынка оштрафовало четыре ведущих оператора телефонной связи за нарушение условия расторжения контрактов их клиентов, говорится в заявлении регулятора.
"Проверки ведомства позволили установить неправомерное поведение четырех телефонных операторов в управлении завершения контрактов абонентов фиксированной и мобильной связи, в том числе в случае перехода к другому оператору", — говорится в коммюнике.
В таких случаях зафиксированы факты двойного выставления счетов клиентам даже после их ухода. Подобная практика, отмечает Antitrust, связана c "техническими несоответствиями между системами управления каждой компании, каждая из которых не предприняла эффективных механизмов контроля и своевременного вмешательства".
Общая сумма штрафа составила 1 миллион евро, под него подпали компании Vodafone, Wind, Telecom (TIM) и виртуальный оператор Fastweb.
У этих четырех компаний есть 90 дней на информирование антимонопольного органа о прекращении такой практики, заключает ведомство.
https://1prime.ru/telecom/20230403/840268340.html
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