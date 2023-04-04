МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении крымского оператора мобильной связи "К-Телеком" (бренд Winmobile) из-за подозрений в установлении монопольно высоких цен на услуги роуминга, рассказали РИА Новости в ведомстве. Итальянская антимонопольная служба оштрафовала ведущих сотовых операторов

"ФАС России возбудила антимонопольное дело в отношении "К-Телеком". Оператор подозревается в установлении и поддержании монопольно высокой цены на услуги по межоператорскому взаимодействию. Средневзвешенные тарифы, установленные крымской компанией, превысили себестоимость услуг по межоператорскому роуминговому взаимодействию", — сообщили там.

Уточняется, что данные услуги формируют стоимость связи для абонентов на территории Крыма и Севастополя. По мнению ведомства, это "ущемляет интересы операторов связи", не оказывающих услуги связи и не имеющих собственных сетей в этих регионах, а также их абонентов.

Служба отмечает, что по результатам анализа экономической обоснованности пришла к выводу о возможности снижения роуминговых ставок оператором. Это даст возможность перед сезоном отпусков привести тарифы для абонентов к уровню, действующему на всей территории страны. "В случае установления вины оператору грозит штраф", — подчеркнули в ФАС.

Ранее во вторник газета "Коммерсант" со ссылкой на источники на рынке сообщила о том, что первичную жалобу на "К-Телеком" подали "Мегафон" и "Вымпелком" еще в августе прошлого года.

В "Мегафоне" сообщили РИА Новости, что конечная стоимость связи для абонентов в роуминге зависит от тарифов роуминговых партнеров. "Со своей стороны мы всегда стремимся сделать связь максимально доступной для пользователей", — уточнили в компании. В МТС не ответили на запрос агентства, "Билайн" и "Теле2" отказались от комментариев.

На полуострове на данный момент работают четыре компании сотовой связи: "К-Телеком" (бренд Winmobile), "КТК Телеком" (бренд Volna), "КрымТелеком" и "СевМобайл".