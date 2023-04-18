МИНСК, 18 апр — ПРАЙМ. Министерство связи и информатизации Белоруссии и министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России подписали соглашение о реализации технических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений пропуска международного трафика и обеспечение корректной тарификации роуминговых звонков на территории Союзного государства, сообщило белорусское ведомство. Вице-премьер Белоруссии призвал создать альтернативу SWIFT в рамках ЕАЭС

Согласно сообщению белорусского минсвязи в его телеграм-канале, 18 апреля на полях международного ИКТ-форум "ТИБО-2023" подписаны два соглашения между министерством связи и информатизации Белоруссии и министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Одно из них касается унификации нормативных правовых актов в сфере электросвязи. Второй подписанный документ – соглашение о реализации технических, организационных и иных мероприятий, направленных на предупреждение, выявление и пресечение нарушений порядка взаимного пропуска международного трафика на сетях электросвязи, обеспечение корректной маршрутизации, идентификации и тарификации роуминговых звонков на территории Союзного государства.

Как говорится в сообщении, от минсвязи Белоруссии соглашения подписал министр связи и информатизации Константин Шульган, от минцифры России — заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Андрей Заренин.