МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Минцифры РФ обеспокоено резким ростом стоимости подключения объектов связи к электросетям в 30-60 раз, в связи с чем проанализирует влияние отмены льготных тарифов на изменение цены за мобильную связь, сообщается в телеграмм-канале министерства. Минцифры не подтвердило планы рассылки повесток через "Госуслуги"

С 1 июля 2022 года вступило в силу постановление правительства, которое отменяет льготную ставку в размере 550 рублей на присоединение объектов мощностью до 15 кВт.

"Минцифры получило письмо от операторов и поддерживает их обеспокоенность по увеличению затрат на присоединение объектов связи к электросетям. По итогам сегодняшних обсуждений отрасль подтвердила случаи многократного роста цен на техническое присоединение из-за отмены льготных тарифов. Стоимость подключения к энергосети выросла от 30 до 60 раз. Если не принять никаких мер, цены продолжат расти", — говорится в сообщении.

Необходимость полностью оплачивать инфраструктуру для присоединения к сетям приведет к удорожанию услуг операторов и к значительному снижению темпов проникновения связи вдоль дорог и в малонаселенных пунктах, подчеркнули в министерстве.

Там напомнили, что услуги связи в России — одни из самых дешевых в мире. Их средняя стоимость за последние 20 лет выросла в 1,3 раза, тогда как цены на электроэнергию за этот же период выросли более чем в пять раз.

"Минцифры проведет анализ влияния отмены льготных тарифов на возможное повышение стоимости услуг фиксированной и мобильной связи", — заключили в министерстве.