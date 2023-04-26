МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил Минцифры России до 1 июня организовать общественное обсуждение проекта стратегии развития отрасли связи до 2035 года, сам же проект до конца мая должен быть представлен в правительство, говорится в сообщении аппарата Чернышенко. Мишустин поручил разработать план по реализации концепции техсуверенитета

В конце февраля вице-премьер заявлял, что правительство РФ в этом году разработает и утвердит стратегию развития отрасли связи до 2035 года. Позднее он отметил, что она должна быть утверждена не позднее июня-июля.

"Разработка стратегии отрасли связи идет по поручению президента России Владимира Путина. До конца мая проект должен быть представлен в правительство России. Минцифры необходимо до середины мая выработать общее целеполагание с численными измеримыми SMART-метриками. Важно по каждому направлению определить показатели по достижению технологического суверенитета. До 1 июня прошу Минцифры организовать общественное обсуждение проекта стратегии отрасли связи", — сказал Чернышенко, слова которого приводятся в сообщении.

Отмечается, что вице-премьер поручил Минцифры, Минфину и Минэкономразвития рассмотреть предложения по финансовому обеспечению реализации стратегии отрасли связи. Среди основных целей были определены: обретение контроля над инфраструктурой связи России, достаточного для обеспечения национального суверенитета и устойчивого развития страны, а также развитие конкурентоспособных, современных и качественных услуг связи для граждан, бизнеса и госорганов.

"Из целей вытекает 15 стратегических задач. На следующем этапе работа будет продолжена в сторону проработки уже конкретных мероприятий. Мы также собрали более 70 предложений в рамках группы по нормативному регулированию, структурируем их. Рабочая группа по финансам будет работать не столько с текстом стратегии, сколько с проектом плана мероприятий по ее реализации, будет конкретизировать положение стратегии. Отдельные мероприятия, скорей всего, потребуют государственного финансирования", — добавил замглавы Минцифры Дмитрий Ким.