Мобильный трафик в России в 2022 году вырос на 20 процентов
Глава Минцифры Шадаев: мобильный трафик в России в 2022 году вырос на 20 процентов
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Мобильный трафик в России в 2022 году увеличился на 20%, при этом для повышения скорости мобильного интернета требуется расширение инфраструктуры, заявил в ходе конференции "Телеком: трансформация бизнес-моделей и поиск новых решений", организованной газетой "Ведомости", глава Минцифры Максут Шадаев.
"Трафик все равно растет. Может, не такими темпами, как он рос в ковидный год… в прошлом году мобильный трафик вырос на 20%", — сказал он.
По его словам, стоять на месте в данной сфере нельзя.
"Честно говоря, по средней скорости мобильного интернета уже выглядим не суперпривлекательно во всех международных рейтингах. Поэту нам нужно инфраструктуру расширять", — отметил Шадаев.
https://1prime.ru/telecom/20230426/840475359.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.