МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Мобильный трафик в России в 2022 году увеличился на 20%, при этом для повышения скорости мобильного интернета требуется расширение инфраструктуры, заявил в ходе конференции "Телеком: трансформация бизнес-моделей и поиск новых решений", организованной газетой "Ведомости", глава Минцифры Максут Шадаев. Минцифры организует общественное обсуждение проекта стратегии отрасли связи

"Трафик все равно растет. Может, не такими темпами, как он рос в ковидный год… в прошлом году мобильный трафик вырос на 20%", — сказал он.

По его словам, стоять на месте в данной сфере нельзя.

"Честно говоря, по средней скорости мобильного интернета уже выглядим не суперпривлекательно во всех международных рейтингах. Поэту нам нужно инфраструктуру расширять", — отметил Шадаев.