МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. WhatsApp добавил возможность использовать один аккаунт на нескольких телефонах, сообщается в блоге мессенджера. ВТБ предупредил россиян о новых мошеннических схемах

"С прошлого года пользователи по всему миру могут вести переписку на нескольких устройствах одновременно, сохраняя привычный уровень безопасности и конфиденциальности. Чтобы сделать эту функцию еще лучше, мы добавляем возможность использовать один аккаунт WhatsApp на нескольких телефонах", — говорится в сообщении.

Уточняется, что теперь пользователь сможет привязать к своему аккаунту WhatsApp до четырех смартфонов тем же способом, которым выполняется привязка в веб-версии, на планшете и в клиенте для компьютера.

"Каждый связанный телефон подключается к WhatsApp отдельно, поэтому ваши личные сообщения, файлы и звонки остаются под защитой сквозного шифрования. Если ваше основное устройство будет неактивно в течение долгого времени, на всех дополнительных устройствах будет выполнен автоматический выход из аккаунта", — поясняется в сообщении.

Кроме того, пользователь сможет переключиться между телефонами, не выходя из аккаунта, и сразу продолжать переписку.

"Мы уже начали внедрять это обновление по всему миру, и в ближайшие недели оно станет доступно всем вместе с альтернативным, более удобным способом привязки дополнительных устройств. Теперь сканировать QR-код будет необязательно: просто введите свой номер телефона в WhatsApp Web, получите одноразовый код и привяжите телефон с его помощью. В будущем мы постараемся внедрить эту функцию для привязки и других дополнительных устройств", — добавляется в сообщении.

WhatsApp — принадлежащее компании Meta* приложение, с помощью которого можно отправлять и получать сообщения, звонки, фотографии, видео, документы и голосовые сообщения.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская