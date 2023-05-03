"Билайн" внедряет систему формирования цен с искусственным интеллектом
"Билайн" внедряет искусственный интеллект, формирующий цены с учетом прогноза погоды
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. "Билайн" внедряет автоматизированную систему ценообразования, которая будет учитывать не только внутренние данные компании, но и внешние факторы, в том числе прогноз погоды и курс валют, сообщили РИА Новости в компании.
Отмечается, что с момента запуска решения в начале 2023 года на ограниченном ассортименте товаров удалось увеличить выручку более чем на 7%, а маржинальность — на 2%.
"Вымпелком" (бренд "Билайн") внедряет автоматизированную систему ценообразования, которая позволяет повысить эффективность разных каналов продаж девайсов… Искусственный интеллект использует как внутренние данные компании, так и внешние источники – курсы валют, прогнозы погоды и т.п. Обезличенные и агрегированные данные, которыми обладает "Билайн", дают возможность прогнозировать спрос в различных локациях и предлагать оптимальные цены торговым сетям из разных сегментов", — заявили в компании.
Уточняется, что система разработана компанией "KeepRise" LLC и с помощью искусственного интеллекта автоматизирует ценообразование, высвобождая время сотрудников. Кроме того, "дочка" "Билайна" инвестировала в развитие этой компании, однако сумма инвестиций не раскрывается.
https://1prime.ru/telecom/20230503/840523792.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.