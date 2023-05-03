МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. "Билайн" внедряет автоматизированную систему ценообразования, которая будет учитывать не только внутренние данные компании, но и внешние факторы, в том числе прогноз погоды и курс валют, сообщили РИА Новости в компании. Россиянам рассказали, как вычислить слежку через камеру смартфона

Отмечается, что с момента запуска решения в начале 2023 года на ограниченном ассортименте товаров удалось увеличить выручку более чем на 7%, а маржинальность — на 2%.

"Вымпелком" (бренд "Билайн") внедряет автоматизированную систему ценообразования, которая позволяет повысить эффективность разных каналов продаж девайсов… Искусственный интеллект использует как внутренние данные компании, так и внешние источники – курсы валют, прогнозы погоды и т.п. Обезличенные и агрегированные данные, которыми обладает "Билайн", дают возможность прогнозировать спрос в различных локациях и предлагать оптимальные цены торговым сетям из разных сегментов", — заявили в компании.

Уточняется, что система разработана компанией "KeepRise" LLC и с помощью искусственного интеллекта автоматизирует ценообразование, высвобождая время сотрудников. Кроме того, "дочка" "Билайна" инвестировала в развитие этой компании, однако сумма инвестиций не раскрывается.