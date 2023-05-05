МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Компания "Екатеринбург-2000", оказывающая услуги сотовой связи под брендом "Мотив", подала иск к "Эрикссон Корпорация" — основному российскому юридическому лицу шведского вендора Ericsson, пишет РБК. Ericsson планирует сократить 8,5 тысячи сотрудников по всему миру

В конце апреля Арбитражный суд Москвы назначил дело к рассмотрению, первое заседание по нему должно состояться в начале июля.

Представитель "Екатеринбург-2000" пояснил, что компания использовала оборудование этого производителя при построении своей сети связи и имела долгосрочный договор техподдержки.

"Ericsson, ссылаясь на европейские санкции, в одностороннем порядке отказалась исполнять договор", — уточнил он, отказавшись обсуждать другие детали.

Сразу после начала СВО Ericsson объявила о приостановке поставок в Россию, а в середине весны приостановила бизнес в стране на неопределенный срок. Сотрудников местного офиса отправили в оплачиваемый отпуск. В августе головной офис начал увольнять местных сотрудников, уведомив, что решил уйти из России до конца года.

Представитель Ericsson сказал, что компания "завершила деятельность в России к концу 2022 года в соответствии с применимыми санкциями". "Ericsson не поставляет никаких продуктов операторам мобильной связи или другим клиентам в России. Юридическое лицо, принадлежащее Ericsson, будет по-прежнему зарегистрировано в России для завершения выполнения административных требований", — отметил он. В "Эрикссон Корпорации", по его словам, осталось несколько сотрудников.