МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Свыше 500 социально-значимых объектов в Херсонской области обеспечат устойчивой связью, 330 станций построят к сентябрю 2023 года, сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. Россиянам рассказали, как вычислить слежку через камеру смартфона

"Для покрытия устойчивой связью территории региона к сентябрю текущего года здесь должны быть построены 330 базовых станций и подключены более 500 социально-значимых объектов", — сказал он в ходе совещания по телерадиовещанию и развитию связи в регионе.

Замглавы правительства добавил, что на обеспечение связи на новых территориях выделят 4,2 миллиарда рублей.

По словам Чернышенко, Минцифры и власти регионов до 1 сентября организуют работу колл-центров службы 122, актуализируют адресный перечень, и проведут инвентаризацию почтовых отделений для восстановления их работы, на что предусмотрено 1,7 миллиарда рублей.

Вице-премьер также передал социальным объектам Херсонской области комплекты спутникового телевидения "Русский мир", напомнив, что президент Владимир Путин поручил установить полное покрытие новых субъектов.

Кроме того, Чернышенко поручил Корпорации "Туризм.рф" составить мастер-план территории с учетом уникальных природных условий Херсонской области для обеспечения жителей возможностью отдыхать и восстанавливать здоровье.

Также замглавы правительства сообщил, что для покрытия устойчивой связью территории Запорожской области к сентябрю текущего года должны быть построены дополнительно 320 базовых станций и подключены 840 социально-значимых объектов.

Минцифры также развернут в регионе работу колл-центров службы 122 к сентябрю 2023 года.