МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Система "Виртуальный эксперт по качеству" предсказывает возникновение проблем на сетях "Билайна" ещё до обращения клиентов, искусственный интеллект круглосуточно следит за состоянием порядка 150 тысяч базовых станций (БС) по России и анализирует более 30 параметров сети, рассказали РИА Новости в компании. OpenAI поддержала идею международного регулирования ИИ под руководством США

"Виртуальный эксперт по качеству" круглосуточно следит за состоянием порядка 150 тысяч базовых станций по всей стране и анализирует более 30 параметров сети, предсказывая возникновение проблем еще до поступления обращений от клиентов. Кроме того, на основе алгоритмов машинного обучения система может предсказать количество обращений от клиентов по тому или иному инциденту, чтобы минимизировать его влияние на качество работы сети", — говорится в сообщении.

Уточняется, что искусственный интеллект в два раза сократил нагрузку на технических специалистов компании, которые устраняют проблемы на сетях. Систему используют для отслеживания качества сети, работы с абонентским трафиком и проверки сети на аварии: она контролирует стабильность потребления сервиса абонентами, и при значительных просадках начинает проверку аварийности.

"В настоящий момент все инциденты проходят через экспертные службы качества для уточнения причин деградации и дообучения модели, чтобы впоследствии максимально автоматизировать процесс устранения неполадок", — добавили в "Билайне".

Директор по эксплуатации сети ПАО "Вымпелком" Алексей Казаев рассказал, что система позволяет решать сразу несколько проблем с общей причиной. "Недавно в одном из регионов система оперативно зафиксировала и определила единую причину деградации пропускной способности 491 БС, за счёт чего нам удалось в разы сократить время устранения, а соответственно, и объем абонентских обращений. В процессе устранения проблемы мы получили около 300 обращений от клиентов, но без превентивных мер эти цифры увеличились бы в разы", — отметил он.