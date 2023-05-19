МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Коммерческая эксплуатация сетей 5G и 6G-Ready может начаться в РФ с 2030 года, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на предварительную версию Стратегии развития отрасли связи в РФ на 2024-2035 годы, которая разрабатывается по поручению президента России Владимира Путина и должна быть утверждена в 2023 году. Россиянам раскрыли, как телефонные мошенники мстят тем, кто им не поверил

"В то же время сроки ввода в России новых стандартов связи откладываются, следует из документа: теперь коммерческая эксплуатация сетей 5G и 6G-Ready начнется с 2030 года. Сети 5G на отечественном оборудовании будут развернуты во всех городах страны с населением от 100 тысяч человек", — говорится в статье.

Прошлой осенью стало известно о том, что оборудование стандарта связи LTE и более ранних поколений должно быть полностью заменено на сетях на отечественное к 2023 году, а в 2027 году будет завершено использование стандарта 3G.

Как указывается в статье, в дорожной карте развития связи, утвержденной правительством РФ в конце 2022 года, говорилось, что уже в 2023 году около 100 тысяч человек в РФ смогут пользоваться 5G на базе отечественных решений, а в 2030 году их число должно увеличиться до 50 миллионов. В мире уже 249 операторов в 97 странах запустили сети 5G, а число их абонентов превысило 1 миллиард. Киберспециалист назвал команды для выявления прослушки телефона

В стратегии отмечается, что достижение "заявленных амбициозных целей" потребует новых принципов взаимодействия операторов между собой, с госорганами, а также с участниками транспортной и энергетической инфраструктуры. В 2035 году появятся инструменты "совместного и динамического распределения частот между операторами". При этом создаваемые гражданские сети связи будут "изначально проектироваться для нужд госуправления, обороны, безопасности и правопорядка".

В МТС изданию рассказали о намерении отключать сети 3G постепенно после 2025 года, по мере отказа абонентов от устройств 3G без поддержки LTE: "Сегодня только 6% абонентов используют такие устройства, и мы ожидаем, что доля в ближайшие годы продолжит сокращаться". В "Вымпелкоме", "Ростелекоме", Tele2 от комментариев отказались, а в "Мегафоне" газете не ответили.