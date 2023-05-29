МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Российские пользователи мобильных телефонов смогут звонить и выходить в интернет даже там, где нет никакой сотовой связи — это будет возможно благодаря спутникам, пишут "Известия" со ссылкой на проект стратегии развития отечественной телеком-отрасли на 2024–2035 годы. Путин поручил нарастить выпуск спутников

Согласно документу, над которым Минцифры работает совместно с индустрией по поручению вице-премьера Дмитрия Чернышенко, гибридная сотово-спутниковая связь должна решить проблемы с коммуникациями в регионах Крайнего Севера, на автотрассах и в удаленных населенных пунктах.

По планам, к 2030 году на орбите будет функционировать российская группировка низкоорбитальных спутников, позволяющая выходить в интернет в отдельных регионах, а также передавать с мобильных телефонов сообщения экстренным службам, если сотовая связь недоступна.

В проекте также сказано, что к 2035 году на базе этой группировки создадут гибридную систему связи, покрывающую всю страну интернетом и резервирующую телевещание. Такие услуги будут доступны там, где сейчас ими зачастую пользоваться невозможно, — на автотрассах, в арктической зоне, на Северном морском пути.

Гендиректор TelecomDaily Денис Кусков отмечает, что потенциальная аудитория подобных систем — миллионы, правда, всё зависит от того, сколько будет стоить смартфон, поддерживающий сотово-спутниковую связь.

"Как показывает опыт, технические проблемы разрешимы. В конце 1990-х годов на одну спутниковую тарелку огромных размеров можно было принять не более двух десятков спутниковых телеканалов — а теперь небольшая антенна, умещающаяся на балконе, может принимать сотни программ. А современный мобильный интернет гораздо быстрее проводного, который был доступен еще 20 лет назад", — считает он.

Акционер компании "Ка-Интернет" Сергей Пехтерев утверждает, что развертывание даже относительно небольшой группировки низкоорбитальных спутников (200–300 штук) в ценах 2020 года требовало инвестиций в 5–6 миллиардов долларов, сейчас стоимость строительства глобальной системы с 1000–2000 аппаратов может стоить от 10 миллиардов долларов.