МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Поскольку персональные данные россиян телефонные мошенники получают, как правило, из попавших в Сеть баз данных интернет-магазинов и курьерских служб, то лучше не называть свое настоящее имя при оформлении покупок или услуг доставки, тогда первые же слова позвонившего злоумышленника выдадут его, рассказал в эфире радио Sputnik руководитель проекта КиберМосква Григорий Пащенко. Россиянам рассказали, как быстро избавиться от мошеннического займа

По его словам, мошенник может представиться родственником потенциальной жертвы, рассказать, что попал в беду, и попросить денег.

"По статистике, чаще всего персональные данные попадают к мошенникам из-за "слива" баз данных онлайн-магазинов и служб доставки еды. Но что получится, например, если вы закажете доставку еды и назовете себя при этом Иваном Ивановичем Ивановым? Допустим, база данных в сеть утекла, там был ваш настоящий номер телефона, но вы были там зарегистрированы как Иван Иванович Иванов. Соответственно, вам позвонили, назвали вас Иваном Ивановичем Ивановым, и вы тут же понимаете, что это мошенник. Кроме того, можно завести вторую SIM-карту, с помощью которой вы будете совершать покупки и заказывать курьерскую доставку", – посоветовал Пащенко.

Он уточнил, что звонок с постороннего номера мошенник, представившийся родственником потенциальной жертвы, может объяснить тем, что его телефон сломался или разрядился, причем есть два способа раскрыть такой обман.

"Мы вешаем трубку и вбиваем номер в поисковую систему. А дальше смотрим, какой результат по нему нам будет выдан. Также можно попросить собеседника сделать видеозвонок. И хотя человек будет говорить, что он в состоянии аффекта и не способен сделать видеозвонок, вестись на это не стоит", – порекомендовал Пащенко.

Эксперт рассказал, что телефон человека, от лица которого звонит мошенник, в этот момент действительно может не отвечать, так как злоумышленники принимают соответствующие меры предосторожности.

Также, по его словам, разоблачить мошенника можно также с помощью кодового слова.

"Самый простой способ – это договориться с вашими близкими о каком-нибудь кодовом слове. Это самое действенное. Например, договариваемся, что если попадаем в серьезную ситуацию, то наше кодовое слово будет такое-то. Причем выбрать надо такое слово, чтобы его легко было запомнить. Когда вы попросите назвать кодовое слово, а вам скажут, что не помнят его, вы будете знать, что так быть не может", – объяснил Пащенко.