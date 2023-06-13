МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон об оборотных штрафах для операторов связи за неисполнение обязанности по реализации требований к сетям и средствам связи, используемым для проведения мероприятий органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность или обеспечение безопасности РФ. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. "ГЛОНАСС" начал продавать сим-карты защищенной связи с наибольшим покрытием

За такие нарушения для индивидуальных предпринимателей и юрлиц штраф составит от 0,001 до 0,003 размера выручки (но не менее миллиона рублей) от реализации товара, на рынке которого совершено административное правонарушение, за календарный год (предшествующий году, в котором было выявлено правонарушение, либо за предшествующую дате выявления административного правонарушения часть календарного года).

За повторное нарушение штрафы могут составить уже от одной сотой до трех сотых размера годовой выручки, но не менее миллиона рублей.

Изменения вносятся в статью 13.46 КоАП. В ней уже установлена ответственность в виде штрафов, только для собственников или иных владельцев технологической сети связи.