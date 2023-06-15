С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — ПРАЙМ. "Лаборатория Касперского" работает над защитой от мошеннических звонков в мессенджерах, так как злоумышленники перемещаются туда после усиления контроля за обычными мошенническими звонками, сообщила в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ управляющий директор компании в России и странах СНГ Анна Кулашова. Хакеры переключились на крупные компании, сообщил Kaspersky

В конце апреля глава Минцифры России Максут Шадаев заявил, что сейчас 70-80% мошеннических звонков в стране проходит через WhatsApp.

"Мы явно видим рост. Сейчас решения для защиты от мошеннических телефонных звонков существенно улучшились, и у злоумышленников гораздо меньше шансов проникать и атаковать пользователя стандартными методами. Поэтому, конечно, они перемещают свое внимание на мессенджеры, в которых, пока очень сложно отслеживать и блокировать эти зловредные звонки. Мы работаем над тем, чтобы в будущем помочь защититься и с этой стороны", — сказала Кулашова.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru 15 июня в 11:30 мск.