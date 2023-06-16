МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Необходимо обязать небольших операторов связи подключиться к системам блокировки неверифицированных звонков операторов "большой четверки" (МТС, "Билайн", "Мегафон" и Tele2), заявил РИА Новости зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совете федерации Артем Шейкин. Россиянам рассказали, что скрывается за молчанием в телефонной трубке

Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил РИА Новости 14 июня, что число попыток телефонного мошенничества в отношении россиян достигло 8,6 миллиона в сутки против 5 миллионов в прошлом году.

"Сейчас все крупные российские операторы имеют собственные системы для блокировки подменных вызовов из-за рубежа. Государственная система "Антифрод" заработает на полную мощность с марта 2024 года. Весь взрывной рост криминального трафика последних месяцев проходит через небольших региональных операторов, не имеющих систем верификации. Для защиты наших граждан Минцифры необходимо уже сейчас обязать таких операторов подключиться к системам сотовых операторов "большой четверки", все технические возможности для этого есть, никаких финансовых затрат это не потребует", — сказал сенатор РИА Новости.

Парламентарий отметил, что направил соответствующее обращение на имя заместителя министра цифрового развития, связи, массовых коммуникаций РФ Александра Шойтова (есть в распоряжении РИА Новости).

"Считаю необходимым продолжить работу по верификации телефонных звонков из-за рубежа и блокированию неверифицированных вызовов с целью профилактики преступности, мошенничеств с использованием подменного номера и защиты граждан от преступных посягательств", — говорится в документе.

Шейкин отметил, что министерству на совещании в Генеральной прокуратуре поручили проработать вопрос о "возможности приостановления пропуска трафика" от операторов связи, не подключенных к системам верификации. Также отдельно было предложено обсудить подключение операторов к таким системам, в том числе безвозмездное, добавил Шейкин.

"В целях повышения эффективности противодействия мошенническим вызовов и информационным атакам в отношении граждан РФ, а также принимая во внимание завершение мероприятий по созданию Системы в I квартале 2024 г., прошу предоставить информацию о ходе реализации Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ решений совещания", — подчеркнул парламентарий.