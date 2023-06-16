Росконгресс предупредил об отключении интернета на ПМЭФ 16 июня
Росконгресс: доступ в мобильный интернет будет отключен на площадке ПМЭФ 16 июня
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. Мобильный интернет будет недоступен в пятницу на площадке ПМЭФ в Экспофоруме, сообщил Росконгресс.
"В связи с проведением технических работ на инфраструктуре операторов мобильной связи на площадке проведения ПМЭФ 16.06.2023 г. временно будет отсутствовать доступ в Интернет с мобильных устройств", — заявили в фонде.
"Участники и гости форума смогут воспользоваться WiFi-сетью проекта SPIEF2023", — прокомментировал советник президента, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков.
В пятницу на форуме пройдет пленарное заседание с участием президента РФ Владимира Путина.
Как передает корреспондент РИА Новости, уже в 8 утра перебои с работой мобильного интернета наблюдаются на въезде в Экспофорум. Связь пропадает, некоторые приложения не загружаются.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://1prime.ru/telecom/20230616/840844876.html
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