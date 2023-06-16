С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. Мобильный интернет будет недоступен в пятницу на площадке ПМЭФ в Экспофоруме, сообщил Росконгресс. "АвтоВАЗ" представил на ПМЭФ новую модель машины

"В связи с проведением технических работ на инфраструктуре операторов мобильной связи на площадке проведения ПМЭФ 16.06.2023 г. временно будет отсутствовать доступ в Интернет с мобильных устройств", — заявили в фонде.

"Участники и гости форума смогут воспользоваться WiFi-сетью проекта SPIEF2023", — прокомментировал советник президента, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков.

В пятницу на форуме пройдет пленарное заседание с участием президента РФ Владимира Путина.

Как передает корреспондент РИА Новости, уже в 8 утра перебои с работой мобильного интернета наблюдаются на въезде в Экспофорум. Связь пропадает, некоторые приложения не загружаются.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.