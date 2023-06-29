МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Минцифры России предложило создать единого радиочастотного оператора с государственным участием для внедрения стандарта связи 5G, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники. Россиянам раскрыли, почему опасно хранить фото банковской карты на телефоне

"Как рассказали источники "Ъ", в рамках сессии, которую провел премьер Михаил Мишустин 20 июня по проекту стратегии развития отрасли связи до 2035 года, Минцифры выдвинуло ряд инициатив, в числе которых создание единого радиочастотного оператора с госучастием для внедрения стандарта связи 5G", — говорится в статье.

По информации газеты, министерство предлагает безвозмездно передать единому оператору полосы частот для создания сетей связи 5G до 2035 года, в том числе спектр, используемый аналоговыми телевещателями (694-790 МГц), полосы 4,8-4,99 ГГц и диапазон 3,4-3,8 ГГц. При этом оператор должен внедрить систему совместного использования частот с возможностью для силовых органов отключать излучение радиоэлектронных средств связи (РЭС) операторов в заданной локации.

В Минцифры "Коммерсанту" подтвердили, что предлагали создание такого оператора как консорциума участников рынка. Собеседник газеты, знакомый с ситуацией, считает, что оператор будет создан на базе "Ростелекома". Источник газеты на рынке полагает, что на фоне дефицита зарубежного телеком-оборудования концепция единого оператора для 5G сейчас более актуальна, чем несколько лет назад.

Один из поставщиков оборудования говорит, что единый оператор должен позволить силовикам отключать излучение РЭС операторов в заданной локации (сейчас оперативное ограничение сетей связи происходит через Минцифры). Собеседник газеты считает, что если силовики получат доступ к системам операторов по управлению сетью, они смогут отключать услуги без участия министерства. Он также полагает, что прямой доступ силовиков может облегчить решение о выделении частот.