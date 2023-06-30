МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Российские операторы связи рассматривают вариант ежегодного роста тарифов на 5% к уровню инфляции для обеспечения их стабильной работы, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники, близкие к правительству. Минцифры предложило новый способ развития 5G, пишут СМИ

"В ходе обсуждения развития отрасли связи до 2035 года на сессии, которую 20 июня провел премьер Михаил Мишустин, операторы заявили, что модернизация сетей для обеспечения их стабильной работы потребует роста тарифов ежегодно на уровне, превышающем инфляцию на 5%", — утверждает газета.

В середине апреля 2022 года ФАС РФ опубликовала методические рекомендации поэтапной индексации тарифов операторов связи с учетом текущего уровня инфляции, разработанные для обеспечения развития экономики РФ в условиях санкций. Обоснованность изменения тарифов операторов определяется службой в связи с соответствием изменению инфляции по еженедельно публикуемым данным Росстата. Изменение признается обоснованным, если уровень изменения тарифов соответствует инфляции с начала года по состоянию на последнюю неделю месяца.

В аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко газете уточнили, что инициатива о повышении тарифов была выдвинута рабочей группой по фиксированной связи. При этом в Минцифры "Коммерсанту" заявили, что ознакомились с прогнозом операторов, "причины понятны" и заключаются в "необходимости проведения масштабного обновления инфраструктуры для внедрения новых технологий в условиях высокой закредитованности самих операторов и наличия у них значимых социальных обязательств".

В Минцифры также подчеркнули, что индексация возможна только при ряде условий. "Во-первых, нужно обеспечить дифференцированный подход, который гарантирует экономическую доступность современных услуг связи для всех групп населения, в том числе обязательное продолжение программы бесплатного доступного интернета. Во-вторых, рост должен быть плавным и поэтапным. И в-третьих, необходимо договориться о механизме, который гарантирует исполнение обязательств по инвестициям в обновление инфраструктуры связи", — заявили в Минцифры.

В ФАС изданию не ответили, а аппарате Мишустина от комментариев отказались.