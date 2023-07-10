ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июл — ПРАЙМ. Драйвером развития сетей связи, основанных на российских решениях, станут частные сети — их уже активно используют в добывающей промышленности, такое мнение выразил руководитель службы по работе с федеральными госструктурами "Билайн" Алексей Кузнецов во время выступления на выставке "Иннопром-2023". СМИ: назван ориентир повышения стоимости услуг операторами связи

Выделенная частная сеть LTE или 5G используется в пределах одной организации, ее элементы находятся в закрытом контуре. Такая сеть предназначена для технологических задач. Первая выделенная сеть 5G, построенная на российском программном обеспечении, была запущена в октябре 2021 года в Сколковском институте науки и технологий.

"Драйвером для развития сетей на отечественных решениях будут являться именно частные сети. Частные сети и как мы сейчас видим уже в добывающей промышленности они уже прям на пике, я считаю, это уже такой отработанный кейс. А следующий шаг — промышленность", — заявил Кузнецов.

Он отметил, что во всем мире промышленность развивается на частных сетях. "И у нас тоже будет развиваться на частных сетях. Как только мы преодолеем заскорузлость мышления наших информационных безопасников", — сказал представитель оператора.

Кузнецов добавил, что сейчас уже сформирован спрос как на промышленные сети, так и на сети 5G. Он привел в пример пилотный проект по развертыванию сетей 5G на угольных разрезах: самосвалы, перевозящие руду, двигались на этих сетях. "Низкая задержка позволяет беспилотно управлять этим транспортом, снижая время на каждую из операций. Очень удобно, он доказал свою эффективность. К сожалению, оборудование — это то, что сейчас тормозит", — сказал он.