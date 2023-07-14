МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Tele2 разработал алгоритм, который с помощью искусственного интеллекта анализирует пассажиропоток на российских дорогах: он не только вычисляет количество проезжающих людей, но и позволяет понять социально-демографические характеристики этой аудитории, рассказали РИА Новости в компании. Илон Маск объявил о создании новой ИИ-компании

"Tele2, российский оператор мобильной связи, разработал алгоритм для анализа пассажиропотоков на автодорогах. Новое технологическое решение на основе искусственного интеллекта позволяет проводить исследования на качественно новом уровне: не только определять участки дорог с максимальной нагрузкой, но и делать выводы о социально-демографических характеристиках транспортного потока", — сказали в Tele2.

Такая разработка будет полезна при планировании строительства транспортных развязок, поиске нужной аудитории рекламы, а также при открытии новых торговых точек ритейла. Компания получила расчет и визуализацию маршрутов движения по всей России.

Алгоритм проводит более точные исследования в сравнении с традиционными способами — опросом и наблюдением. Это связано с тем, что при использовании больших данных исключены ошибки, связанные с человеческим фактором. Данные оператора позволяют выделять и конкретизировать информацию о целевых аудиториях в определенных локациях, а сам анализ занимает меньше времени.

"Сложность разработки такого решения на стороне телеком-оператора заключается в определении во всем массиве данных именно перемещений автомобилистов и соотнесении данных об их перемещении с картой дорог. Кроме того, для продуктивного использования решения необходимо было получить максимально точные прогнозы при одновременной необходимости получать данные в режиме реального времени", — отметили в компании.