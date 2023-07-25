МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. МТС запустил новый сервис подписки на смартфоны — Share It, позволяющий пользоваться устройством в течение года за 70% от его стоимости, а также обменять его в дальнейшем на новый телефон или вернуть обратно, рассказали РИА Новости в компании. Россиянам рассказали, как защитить смартфон при использовании VPN

"МТС… объявляет о запуске сервиса Share It, который позволит ежегодно менять свой смартфон на новый. Подписка даёт возможность пользоваться смартфоном за 70% от его стоимости. Также в рамках программы покупатели могут подключить тариф "МТС Больше" и платить за него только половину стоимости в течение всего периода подписки. Новая услуга доступна для абонентов всех операторов", — заявили в компании.

Отмечается, что оформить подписку можно, заполнив заявку на сайте, после её рассмотрения — оплатить первый месяц подписки, а затем забрать смартфон в любом из доступных салонов. За 12 месяцев пользователь выплачивает 70% от стоимости смартфона. Дальше он может обменять устройство на новое, выкупить его, продолжить оплачивать подписку ещё в течение полугода или остановить её, сдав смартфон в МТС. Генеральный директор розничной сети Андрей Губанов подчеркнул, что таким образом люди могут каждый год выбирать новый смартфон с учётом своих финансовых возможностей.

В программе участвуют гаджеты стоимостью от 5 до 122 тысяч рублей – всего около 25 моделей брендов Apple, Xiaomi, Tecno, Realme, Samsung и Honor. Так, например, подписка на iPhone 14 Pro Max 128 гигабайт ежемесячно будет стоить 6778 рублей.

"Пилотный проект запущен в 21 салоне МТС в Москве. До конца сентября Share It будет масштабирован во всех столичных салонах, а до конца года во всех регионах присутствия МТС", — заключили в компании.