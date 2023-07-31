МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Россия и Белоруссия поступательно идут к полной отмене роуминга, заявил РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук. Планы России и Белоруссии реализуются лучше, чем ожидалось, заявил Путин

"Работа по отмене роуминга ведется с 2017 года во исполнение резолюции Высшего Госсовета Союзного государства. Профильными министерствами совместно с мобильными операторами уже сделано немало", — сказал он. Так, с 1 сентября 2021 года российские и белорусские операторы мобильной связи взаимодействуют на условиях сниженных ставок международного интерконнекта при роуминге. По словам Полищука, это "позволило установить и применить тарифы, комфортные как для операторов, так и для конечных пользователей". С 1 апреля 2022 года отменена плата за определенное количество входящих вызовов в роуминге.

"В настоящее время между Россией и Белоруссией действуют одни из самых низких тарифов мобильной связи на всем постсоветском пространстве. Результатом стал заметный рост потребления услуг связи и интернета россиянами при поездках в Белоруссию и белорусами в Россию", — отметил дипломат.

"Мы поступательно приближаемся к поставленной цели — полной отмене роуминга. Этот вопрос обсуждается профильными ведомствами и правительствами, поднимается на Группе высокого уровня совмина Союзного государства", — сказал он.

"Продолжается работа по созданию условий для пользования услугами сотовой связи на территории Союзного государства и максимального упрощения контактов между гражданами. Рассчитываем, что в обозримом будущем она будет успешно завершена", — заключил Полищук.

Полностью интервью директора Второго департамента стран СНГ МИД РФ РИА Новости читайте на ria.ru в понедельник в 9.00 мск.