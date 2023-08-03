МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. В России планируется создать виртуального сотового оператора для властных структур, пишут "Известия". Развеян популярный миф о прослушке мобильных телефонов

По данным издания, виртуального оператора предполагается развернуть на базе системы информирования о ДТП "ЭРА-ГЛОНАСС".

Согласно предлагаемой схеме, сигнал может передаваться через всех четырех основных операторов сотовой связи, в зависимости от того, какой из них обеспечивает в данной точке наиболее уверенное соединение. Инициаторы проекта рассчитывают, что благодаря такой архитектуре абоненты получат оптимальное качество мобильной связи.

Сейчас проект находится на стадии обсуждения между АО "ГЛОНАСС" и крупнейшими отечественными операторами связи. Когда он заработает, пока точно неизвестно.

Отмечается, что новый виртуальный оператор избавит от огромных затрат на строительство новой сетевой инфраструктуры.