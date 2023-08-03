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2023-08-03T01:30:00+03:00
2023
https://1prime.ru/telecom/20230803/841277685.html
СМИ: в России хотят создать сотового оператора для властных структур
Телеком
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
В России планируется создать виртуального сотового оператора для властных структур, пишут "Известия". По данным издания, виртуального оператора предполагается развернуть на базе... ПРАЙМ, 03.08.2023
телеком, технологии, новости, сотовая связь, эра-глонасс
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. В России планируется создать виртуального сотового оператора для властных структур, пишут "Известия".
По данным издания, виртуального оператора предполагается развернуть на базе системы информирования о ДТП "ЭРА-ГЛОНАСС".
Согласно предлагаемой схеме, сигнал может передаваться через всех четырех основных операторов сотовой связи, в зависимости от того, какой из них обеспечивает в данной точке наиболее уверенное соединение. Инициаторы проекта рассчитывают, что благодаря такой архитектуре абоненты получат оптимальное качество мобильной связи.
Сейчас проект находится на стадии обсуждения между АО "ГЛОНАСС" и крупнейшими отечественными операторами связи. Когда он заработает, пока точно неизвестно.
Отмечается, что новый виртуальный оператор избавит от огромных затрат на строительство новой сетевой инфраструктуры.