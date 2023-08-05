СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг — ПРАЙМ. Сухопутный маршрут в Крым через ДНР, Запорожскую и Херсонскую области полностью обеспечен мобильной связью, сообщили РИА Новости в пресс-службе оператора связи "+7Телеком". Путин установил страховые взносы для самозанятых в новых регионах

"Оператор "+7Телеком" обеспечил мобильной связью сухопутный маршрут в Крым, который проходит через ДНР, Херсонскую и Запорожскую области, протяженность пути составляет более 350 километров", — сообщили в компании.

К уже действующим в Херсонской и Запорожской областях, где оператор работает уже более года, в эфир выведены базовые станции в Новоазовске вдоль трассы в сторону Таганрога, в селе Безыменное между Мариуполем и Новоазовском. Также новые объекты установлены в поселке Мангуш, в селе Камышеватое и Агробаза Мангушского района, в селе Лебединское в Новоазовском районе, сообщили в пресс-службе.

В новой сети действует большинство российских операторов, в том числе "большая четверка", в рамках текущих межоператорских соглашений, отметили в "+7Телеком".