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2023
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Весь сухопутный маршрут в Крым обеспечили мобильной связью
Телеком
Новости
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Сухопутный маршрут в Крым через ДНР, Запорожскую и Херсонскую области полностью обеспечен мобильной связью, сообщили РИА Новости в пресс-службе оператора связи "+7Телеком"... ПРАЙМ, 05.08.2023
телеком, технологии, новости, сотовая связь, крым, новые регионы
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг — ПРАЙМ. Сухопутный маршрут в Крым через ДНР, Запорожскую и Херсонскую области полностью обеспечен мобильной связью, сообщили РИА Новости в пресс-службе оператора связи "+7Телеком".
"Оператор "+7Телеком" обеспечил мобильной связью сухопутный маршрут в Крым, который проходит через ДНР, Херсонскую и Запорожскую области, протяженность пути составляет более 350 километров", — сообщили в компании.
К уже действующим в Херсонской и Запорожской областях, где оператор работает уже более года, в эфир выведены базовые станции в Новоазовске вдоль трассы в сторону Таганрога, в селе Безыменное между Мариуполем и Новоазовском. Также новые объекты установлены в поселке Мангуш, в селе Камышеватое и Агробаза Мангушского района, в селе Лебединское в Новоазовском районе, сообщили в пресс-службе.
В новой сети действует большинство российских операторов, в том числе "большая четверка", в рамках текущих межоператорских соглашений, отметили в "+7Телеком".