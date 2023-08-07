МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Правительство РФ направит около 3,5 млрд рублей на выпуск базовых станций мобильной связи, чтобы облегчить переход российских операторов к сетям пятого поколения (5G), сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник. Tele2 вошел в топ-3 российских мобильных операторов, обогнав "Билайн"

Во время совещания Мишустин отметил, что ранее в сфере телекоммуникаций традиционно применялось зарубежное оборудование, поставки которого приостановлены.

"На прошедшей в июне стратегической сессии по развитию отрасли связи мы подробно обсуждали, как ускорить внедрение именно российских систем. И чтобы облегчить операторам переход к мобильным сетям пятого поколения в текущем году дополнительно направим около 3,5 миллиарда рублей — это на выпуск в нашей стране базовых станций. Всего за последние три года из бюджета на эти цели выделено почти 12 миллиардов рублей", — сказал Мишустин.

Он заметил, что принятое решение обеспечит сотовое покрытие на аппаратной базе, которая сделана в России, а также поможет достижению технологического суверенитета.