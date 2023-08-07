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2023
https://1prime.ru/telecom/20230807/841316093.html
Правительство выделит средства на ускорение перехода России на сети 5G
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https://россиясегодня.рф
. Правительство РФ направит около 3,5 млрд рублей на выпуск базовых станций мобильной связи, чтобы облегчить переход российских операторов к сетям пятого поколения (5G), сообщил... ПРАЙМ, 07.08.2023
телеком, общество , технологии, новости, россия, правительство рф
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Правительство РФ направит около 3,5 млрд рублей на выпуск базовых станций мобильной связи, чтобы облегчить переход российских операторов к сетям пятого поколения (5G), сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.
Во время совещания Мишустин отметил, что ранее в сфере телекоммуникаций традиционно применялось зарубежное оборудование, поставки которого приостановлены.
"На прошедшей в июне стратегической сессии по развитию отрасли связи мы подробно обсуждали, как ускорить внедрение именно российских систем. И чтобы облегчить операторам переход к мобильным сетям пятого поколения в текущем году дополнительно направим около 3,5 миллиарда рублей — это на выпуск в нашей стране базовых станций. Всего за последние три года из бюджета на эти цели выделено почти 12 миллиардов рублей", — сказал Мишустин.
Он заметил, что принятое решение обеспечит сотовое покрытие на аппаратной базе, которая сделана в России, а также поможет достижению технологического суверенитета.