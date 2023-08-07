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2023
https://1prime.ru/telecom/20230807/841318172.html
Миллионы сим-карт россиян могут оказаться заблокированными, пишут СМИ
Телеком
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
В России могут заблокировать порядка семи миллионов сим-карт, в которых не указаны актуальные данные о владельцах. Как пишет газета "Ведомости", Роскомнадзор с начала августа... ПРАЙМ, 07.08.2023
телеком, технологии, новости, мобильная связь, мобильные операторы, россия, блокировка, кибербезопасность
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. В России могут заблокировать порядка семи миллионов сим-карт, в которых не указаны актуальные данные о владельцах.
Как пишет газета "Ведомости", Роскомнадзор с начала августа стал собирать с операторов мобильной связи данные о блокировке номеров с неактуальной информацией о владельце.
Речь идет о так называемых серых сим-картах, которые россияне могут покупать, не удостоверяя личность. Например, у метро, у частного лица.
"В течение трех дней с момента получения списка номеров от регулятора компания должна уведомить абонента. У него затем есть 15 дней, чтобы актуализировать информацию о себе на портале "Госуслуг", через приложение оператора или в салоне связи. В противном случае его номер будет заблокирован", — цитирует издание источников в двух мобильных операторах.
По информации издания, под блокировку могут попасть карты, которые россияне приобретают у метро без заключения контракта. Также в список могут попасть номера телефонов, которые компании закупают оптом для корпоративной связи.
В законе "О связи" прописано, что оператор обязан проверять достоверность данных об абоненте до начала оказания услуг. В том числе — информацию о конечных пользователях услуг, если номера телефонов были оформлены на юридических лиц и ИП.