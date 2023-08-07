МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. В России могут заблокировать порядка семи миллионов сим-карт, в которых не указаны актуальные данные о владельцах. Хранители еврозоны взяли курс на суицид

Как пишет газета "Ведомости", Роскомнадзор с начала августа стал собирать с операторов мобильной связи данные о блокировке номеров с неактуальной информацией о владельце.

Речь идет о так называемых серых сим-картах, которые россияне могут покупать, не удостоверяя личность. Например, у метро, у частного лица.

"В течение трех дней с момента получения списка номеров от регулятора компания должна уведомить абонента. У него затем есть 15 дней, чтобы актуализировать информацию о себе на портале "Госуслуг", через приложение оператора или в салоне связи. В противном случае его номер будет заблокирован", — цитирует издание источников в двух мобильных операторах.

По информации издания, под блокировку могут попасть карты, которые россияне приобретают у метро без заключения контракта. Также в список могут попасть номера телефонов, которые компании закупают оптом для корпоративной связи.

В законе "О связи" прописано, что оператор обязан проверять достоверность данных об абоненте до начала оказания услуг. В том числе — информацию о конечных пользователях услуг, если номера телефонов были оформлены на юридических лиц и ИП.